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شاهد بالفيديو.. حملة الشهادات العليا يواصلون اعتصامهم في بغداد دون التفات إلى معاناتهم.. نور مجيد..


شاهد بالفيديو.. حملة الشهادات العليا يواصلون اعتصامهم في بغداد دون التفات إلى معاناتهم.. نور مجيد..
2019/07/09 | 02:21
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

مصدر الفيديو: vWr7rc65PQ0

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