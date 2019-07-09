2019/07/09 | 02:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

رابطة الشهيدين الصدرين العالمية في أوربا

تقيم مجلسها السنوي الخاص بذكرى شهادة اية الله العظمى السيد الشهيد ( محمد محمد صادق الصدر ونجليه ) قدست أسرارهم في العاصمة البريطانية (لندن )

بحضور رسمي وشعبي كبير يتقدمهم السيد السفير العراقي الدكتور ( صالح التميمي )

واغلب ممثلي الحركات والأحزاب السياسية والمنظمات الاجتماعية والدينية .وشارك بإلقاء الكلمات

السيد عبد المنعم السوداني ( من السودان الشقيق )

والأستاذ ناهض الهندي ( منظمة الدفاع عن سجناء الرأي

وسماحة الشيخ منير الطريحي ( عن المجلس الاسلامي الاعلى )

والسيد عباس الطيف ( رابط الشهيدين الصدرين )

والشاعر نزار الحداد ( الذي ادار الحفل وألقى القصائد بهذه المناسبة

وكذلك تم عرض فلم قصير عن حياة السيد الشهيد .



.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رابطة الشهيدين الصدرين العالمية في أورباتقيم مجلسها السنوي الخاص بذكرى شهادة اية الله العظمى السيد الشهيد ( محمد محمد صادق الصدر ونجليه )) نشر أولاً على موقع (صوت العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رابطة الشهيدين الصدرين العالمية في أورباتقيم مجلسها السنوي الخاص بذكرى شهادة اية الله العظمى السيد الشهيد ( محمد محمد صادق الصدر ونجليه )) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (صوت العراق).