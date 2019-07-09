في 4 تموز تحتفل الولايات المتحدة بعيد استقلالها ال 50 لعام 1776

2019/07/09 | 03:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

د.



المؤرخ والدبلوماسي السابق حسن كرمش الزيدي

الحديث عن الولايات المتحدة الامريكية صعب ومعقد ومتشعب لانه يخص 50 ولاية كل منها معدل مساحتها 200الف كم ومعدل نفوس كل منها حوالي 640 الف نسمة حيث هناك دول عديدة اعضاء في الامم المتحدة لاتزيد مساحاتها عن هذه المساحة ولا شعوبها تزيد عليها.منها امثلة (قطر.البحرين.الامارات.الكويت.تايوان.



قبرص .لوكسموبرغ .سنغافورة .دولة فلسطين.



اسرائيل وغيرها.كما انها اول دولة شبه مكتفية ذاتية بما تحتاجه من حاجات اساسية .كما ان (العصرالحديث )الذي يتميزعن (عصرما قبل ميلاد المسيح) والعصرالميلادي والهص الوسيط والحديث الذي يبدأ مع التعرف على قارة امريكا منذعام 1492و استقلال الولايات المتحدة في 4 تموز 1776.والفترة المعاصرة التي تبدأ مع بداية الحرب العالمية الاولى بين 1918/1914.لذلك هاانذا احاول ان اختصرجدا تاريخ الولايات المتحدة التي كان اول من اعترف بها هي سلطة المغرب.

لذلك ايضا ارى واعتقد كمؤرخ وسياسي بانه لا من الوطنية ولا من الحكمة ان تناطح (الفئران وهم جميع الحكام العرب والمسلمين) الضباع او الاسود وهم الامريكان والروس والصينيين والانكليز والاسبان الذين لا يزالوا يحتلون منذ عام 1492 كل الشواطئ المغربية التي عربت منها بين السنتين 711/710 الجيوش الاسلامية بقيادة القائد البربري المغربي طارق بن زياد وموسى بن نصير.كما ان اسرائيل تستطيع بدون مساعدات دولية ان تنتصرعليهم جميعا من مصر حتى باكستان لانهم طغاة وقليلي الذمة والضمير.لذلك علي الحكام العرب (ان كانوا مخلصين او بقي لديهم اشياء من قيم ومفاهيم الوطنية والايمان ان يعرفوا حجومهم ويكتفوا بما لديهم من محن ومصائب ومصاعب ويحافظوا على ما تبقى من اوطانهم المستباحة ومن شعوبهم نصف الامية ونصف العاطلة عن العمل ومنها السجين والمعتقل والمهاجر والا فان الالات القوية الامريكية قادرة ان تسحقهم كما فعلت في فيتنام وافغانستان والعراق على الرغم مما تقدمه في كل مرة من تضحيات جسيمة طبيعية تسميه القيادات الامريكية (النتائج الضارة للحرب) .اي ان التبجح بمطاولة وملاواة يدي اوايدي الولايات المتحدة والانتصارعليها انما هي اوهام خرافية قومية اودينية اوطائفية.

من المناسب في هذه (المناسبة العزيزة على قلوب الشعوب الامريكية) التي تحتفل بعيد استقلالها ال ( 243) ان نشيرلبعض محطات تطورهذه الامة الحديثة النشأة نسبيا والتي صارت منذ عام 1945 القوة الاولى عالميا

تاريخيا..



يبدأ تاريخها منذ عام 1610 حيث وصلتها هجرات من بريطانيا وابرلندا كانت مضطهدة لاسباب دينية عندما كانت الانشقاقات والحروب الدينية في اوربا منشرة اكثرواسوأ مما يوجد في دول المسلمين الان.

بين 1790/1787 تكونت فيها 13 ولاية شبه مستقلة كل منها على الساحل الشرقي من المحيط الاطلسي كان يقطنها حوالي 2.5.مليون من المهاجرين اغلبهم من بريطانيا وايرلندا كان يطلق عليهم (الانقياء) او الكالفانست ظهروا عام 1559 وهم كاثوليك اصلاحيون طالبوا بتحديد صلاحيات الملك وتعرضوا للاضطهاد حيث كانت الصراعات المذهبية بين الكاثوليك والبروتستانت قد ظهرت على يدي الالماني الدكتور في اصول الدين (مارتن لوثر)عاش بين 1546/1483 واصدرعام 1517 (95) فقرة نقدية وتصحيحية للممارسات البابوية الكاثوليكية فقررالبابا ليون العاشر وبموافقة الامبراطور الروماني الجرماني شارل الخامس فصله عام 1520 من الكنيسة واعتبرته زنديقا فيما صار الاب الروحي للبروتستانتية التي تظم الان 900 مليونا من اصل 1.5 مليارمسيحي منهم (الاورذودوكس )اي الدين الحق وهم في اغلبهم مسيحي الشرق الذين ظهروا بشكل واضح عام 1054 اضافة لمذهب (اريوس القبطي ) الذي ظهر بين 336/256م ومذهب النساطرة الذي ظهر على يدي (نسطور) بطريك القسطنطينية عاش 386 في القسطنطينية وتوفي عام 451 منفيا في مصر وغيرها من المذاهب الاخرى علما بان البروتستانتية التي تدعي الاصلاح تقر بالكتاب المقدس كمصدر اول وليس مقولات الرسل او الخلفاء وباحقية الناس بتفسير النصوص التي لا يجب ان يكون تفسيرها حكرا على رجال الدين.



ادانة اسلوب صكوك الغفران التي تسلمها البابوية للمتبرعين لدخولهم للجنة.



ونبذ فكرة التعميد.والسماح بزواج رجال الدين

بين 1975 و4 تموز 1776 وبسبب رفض الولايات ال 13 دفع (ضريبة الشاي) القادم من شبه القارة الهندية التي كانت خاضعة الى بريطانيا التي كانت حكومتها تفرض ضرائبا متباينة على السلع المنتجة محليا والمستوردة ومنها الشاي حيث اقتنع قادة (الولايات الثلاثة عشر) بانهم ليسوا معنييين بهذه الضريبة لانهم بعيدين جغرافيا عن الوطن الام ولهم مستورداتهم الخاصة وضرائبهم التي تفرضها اداراتها المحلية في ولاياتهم . فتجمع 60 شابا واغرقوا 3 سفنا تحمل شايا رابضة في ميناء بوسطن فيما انسحبت منه 3 سفت اخرى فقررت الحكومة البريطانية اعلان الحرب عليها فتمكن قادة المدن الثلاثة عشر في 4 تموز 1774 تحقيق النصرعلى القوات البريطانية واعلنو انفصالهم عنها.كانت هذه الولايات الامريكية الثلاثة عشر اول مستعمرة تتتمرد على مستعمريها الانكليز وتستقل وتنفصل عن الدولة المستعمرة وفتحت المجال لبقية دول امريكا الوسطى ان تتمرد وتثورعلى المستعمرين الاسبان الذين تنفذوا منذ عام 1492في دول وسط القارة مثلما ثار البرازيليون على البرتغال التي استعمرتهم منذ عام1492.



لذلك كانت كل دول قارة امريكا قد استقلت في مطلع القرن التاسع عشرمتخذين من التجربة العسكرية والسياسية الامريكية مثالا.

في عام 1777 كانت سلطنة المغرب اول دولة في العالم اعترفت بالولايات المتحدة سابقة هولندا وفرنسا وقبل بريطانيا التي لم تعترف بها الا عام 1783 وتبعتها دول اخرى منها سلطنة عمان عام 1804 بتشجيع من نابليون الاول .اما الدولة العثمانية فقد اعترفت بها عام 1830

بين 1790/1787 اتحدث طوعا وبموجب تصويت برلماني ولاياتها ال 13 الواقعة على الساحل الشرقي من المحيط الاطلسي وهي كل من..



في 7 كانون اول 1787 كانت (ولاية ديلاور) اول من تطوع لفكرة اتحاد الولايات الثلاثة عشر وتبعتها تباعا وطوعا وضمن سياقات برلمانية 12 ولاية هي كل من ..في 12 كانون اول 1787 بنسلفانية.في 18 كانون اول 1787 نيوجرسي.



في 2 كانون الثاني 1788 جورجيا.



في 9 شباط 1788 كونكتيكوت.في 6 شباط 1788ماسوشتيت.



في 28 نيسان ميرلاند 1788.في 23 مايس1788 كارولين الجنوبية .في 21 حزيران 1788هامشايرالجديدة.



في 25 حزيران 1788 فيرجينية.في 26تموز 1788 نيويورك.في 21 تشرين ثاني 1789 كارولين الشمالية.



في 12 مايس 1790 (ولاية طريق الجزيرة)

دستورالولايات المتحدة ..في مؤتمرفي ولاية فيلادلفيا تقررعام 1789 اعتماد اول دستور بقي نافذا حتى عام 1992مع تعديلات طفيفة. اقر اقامة نظام ديمقراطي فدرالي و 3 سلطات هي التشريعية ..تظم مجلسي الشيوخ والنواب الذين يتم انتخابهم من الولايات.السلطة القضائية..تشرف عليها المحكمة الاتحادية الفدرالية العليا المكونة من 7 قضاة .السلطة التنفيذية .يتم فيها انتخاب الرئيس مباشرة من الشعب من مرشحي الولايات.

انظمام بقية الولايات ال 37 ولاية جرى بين 1791و 1959 تباعا وطوعا وليس كرها حيث كانت ترى كل منها انها تشترك بمشتركات جغرافية وتاريخية ومصالح اقتصادية وظرورات سياسية وضمن موافقات مجالسها البرلمانية كما يلي..في 4 اذار 1791 ولاية فيرمونت.



في 1 حزيران 1792 كنتاكي.في الاول من حزيران1796تينيسي.في 1اذار 1803 اوهايو.في 30 نيسان 1812 لويزانا.في 11كانون اول 1816 انديانا.في 10كانون اول1817ميسيسيبي.في 3 كانون اول1818 الينوا.في 14 كانون اول 1819 الباما.



في 15 اذار 1820مايان.



في10 اب 1821 ميزوري.في 15حزيران 1836 اركنساس.في 26 كانون الثاني 1837 ميشيكان.



في3 اذار 1845 فلوريدا.



في 29 كانون اول 1845 تكساس الاسبانية.في 28 كانون اول 1846(اووا).



في29 مايس 1848 فسكونسن.



في 9 ايلول 1850 كاليفورنيا .في 11 مايس 1858ميتوسوتا.



في11 شباط 1859اوريكون.في 29 كانون ثاني 1861 كنساس.



في 30 حزيران 1863فرجينة الغربية .في 30تشرين اول 1864 نيفادا الاسبانية.في 1 اذار 1864نبراسكا.في 1اب 1876كولورادو.



في 2 تشرين ثاني 1889 داكوتا الشمالية.



في2تشرين ثاني 1889 داكوتا الجنوبية.



في 8 تشرين ثاني 1889مونتانا.في 11 تشرين ثاني 1889واشنطن.في 3 تموز 1890 (اداهو).في 10 تموز 1890 (يومنك) .



في9 كانون الثاني 1896 (اوتاه).في 16 تشرين ثاني 1907 اوكلاهوما.



في 16كانون ثاني 1912 مكسيكوالجديدة.في 14 شباط 1912 ايزونا.في 3 كانون الثلني 1959 الاسكا الروسية .في 21 اب 1959 هاواي

الرؤساء الامريكان..منذ عام 1789 حتى الان حكم فيها 45 رئيسا نشير لاهمهم

الرئيس الاول (جورج واشنطن) حكم لمرتين غيرقابلة للتجديد بين نيسان 1789و نيسان 1797.



في عام 1786 وقع مع السلطان المغربي محمد الثالث على افتتاح معهد طنجة حيث لا يزال يحتفظ ببعض رموز امريكية .

الرئيس الثاني جون ادم فدرالي مرة واحدة بين 1801/1797

الرئيس الثالث توماس جفرسون .جمهوري دمقراطي مرتين بين 1808/1801

الرئيس الرابع جيمس ماديسون جمهوري دمقراطي مرتين بين 1816/1808

الرئيس الخامس جيمس مور جمهوري دمقراطي مرتين بين 1825/1817 وطرح شعار( امريكا للامريكيين) موجها انذارا للاسبان والانكليز خاصة حيث كان لا يزال لديهما نفوذ في قارة امريكا

الرئيس 11 الدمقراطي جيمس بوك بين 1849/19845 قاد بين نيسان 1846 وشباط 1848 حربا ضد اسبانيا التي تنازلت عن ولايتي كاليفورنيا وتكساس.

الرئيس السادس عشر ابراهيم لنكولن بين اذار 1861 واغتيل في 14 نيسان 1865بعد ان قاد الحرب الاهلية ضد الولايات الجنوبية التي رقضت تحرير عبيدها الافارقة وقرر في 1863 تحريرهم قبيل اغتياله.



علما بانه لم يبق الرئيس الوحيد الذي اغتيل بل اغتيل بعده ثلاثة هم كل من .الرئيس العشرين جيمس جارفلد حكم بين 1879واغتيل 1881.الرئيس الخامس والعشرين وليم ماكينلي حكم بين 1897واغتياله في 14 ايلول 1901.



الرئيس الخامس والثلاثيين جون كندي حكم بين 1961واغتياله 22 تشرين الثاني 1963ولا يزال اغتياله غامضا وهو الرئيس الدمقراطي الوحيد كاثوليكا ومن اصول ايرلندية.



واشتهر بزيارته لبرلين الغربية ودعا لاسقاط الجدارالذي فصلها والذي امر خروشوف ببنائه.



كما اشتهر بانذاره الذي وجهه في 14 تشرين اول 1962 للرئيس خروشوف لان يسحب الصواريخ التي نصبها في جزيرة الخنازير في كوبا على مقربة من كافورنيا فاضطر خروشوف لسحبها

الرئيس 23 الجمهوري بنيامين هارسون حكم بين اذار 1889و اذار 1893 قاد في اب 1898حربا ضد اسبانيا التي تخلت عن ولاية بورتوريكا وجزر الفليليبين لقاء 20 مليون دولار

الرئيي 26 الجمهوري تيودور روزفلت بين 1909/1901ساهم عام 1905 بالمفاوضات بين روسيا واليابان وحظرعام 1911مع الرئيس الفرنسي وملك اسبانيا في مؤتمر الجيسيراس حول تقسيم النفوذ في المغرب.



وهو اول خروج للسياسة الامريكية خارج قارة امريكا.

الرئيس ال28 الدمقراطي وورو ولسن حكم مرتين بين1921/1913 شارك عام 1917 في الحرب العالمية الاولى بجانب بريطانيا وفرنسا وايطاليا ضد المانيا والدولة العثمانية واعد خطة لانهاء الحرب في اربعة فقرات التي منها تشكيل عصبة الامم وتحرر بعض المستعمرات كما حظر عم 1919 مؤتمر فرساي الذي فرض اتفاقيات قاسية على كل من المانيا والنمسا والدولة العثمانية

الرئيس ال 31 الجمهوري هربرت هوفر بين 1933/1929 واجه عام 1929ما سمي الازمة المالية التي اثرت على معظم دول العالم

الرئيس 32 الدمقراطي فرنكلين روزفلت حكم بين 1933 ووفاته في 12 نيسان 1945 شارك بفاعلية بالحرب العالمية الثانية بجانب بريطانيا ضد المانيا وايطاليا وحرر فرنسا

الرئيسال 33 الدمقراطي هاري ترومان.



كان نائبا للرئيس ايزنهاولر وحل محله بين 12 نيسان 1945 و 20 كانون الثاني 1953 وامر في 5 اب و9 منه 1945 بقذف اول قنبلتين ننويتين على مدينتي هيرشيما ونكازاكي واجبر الامبراطورهيرو هيتو على اعلان استسلام بلاده وان يضع دستورا جديدا يصبح فيه امبراطورا مصون وغير مسؤول ويملك ولا يحكم حيث تحول الحكم لحكومات برلمانية. علما بان الاتحاد السوفييتي انتج اول قنبلة عام 1949 وبريطانيا عام 1952 وفرنسا عام 1960 والصين 1964 والهند 1974وباكستان 1998.



اضافة لكل من اسرائيل كوريا الشمالية ودول قادرة بسرعة على انتاج القنابل منها المانيا واليابان وايطاليا واسبانيا والبرازيل واحتمال ايران .



اي ان الرؤوس النووية صارت بالالاف لذلك تسمى (اسلحة ردع مزدوج) لانها ان تم تفجيرها فانها تحرق الاخضر بسعر اليابس والصديق والعدو.



.في ايلول 1945ساهم ترومان مع 50 دولة اخرى لتأسيس الامم المتحدة واحفظ لبلاده ولبريطانيا وفرنسا والاتحاد السوفييتي وجمهورية تايوان بحق الفيتو.



في 29 تشرين ثاني 1947 وافقت بلاده مع 32 دولة ضد 13 وغياب 10 دول على القرار (181 ) لتقسيم فلسطين.



في 15 مايس 1948 كانت بلاده ثالث دولة بعد غواتيمالا والاتحاد السوفييتي تعترف بدولة اسرائيل. في عام 1954 قرر البدء بحرب ضد فيتنام الشمالية الشيوعية في عام 1949 ساهم بتأسيس (حلف الاطلسي ) الذي يظم الان 22 دولة هي.( الولايات المتحدة.



كندا وليس استراليا .بريطانيا .فرنسا التي عادت له.



المانيا.



ايطاليا.



اسبانيا .البرتغال.



ايسلندا.



هولندا.



لوكسمبورغ .النرويج وليس السويد .



تركيا الاسلامية .



البانيا الاسلامية .



اضافة لكل من هنغاريا ( هنغارية) .لاتفيا .



ليتوانيا وليس ليتونيا .رومانيا.



سلوفينيا وليس سلوفاكيا .الجبل الاسود .بولونيا..اي منها كما يلاحظ دولا كانت حتى عام 1990 اعضائا في حلف وارشو الذي انحل عام 1990 ولا يزال حلف الاطلسي في توسع.

الرئيس 34 الجمهوري دوايت ايزنهاور بين 1961/1953استمر بدعم اسرائيل وحرب فيتام.

الرئيس 35 الدمقراطي جون كندي بين 1961زاغتياله في 22 تشرين ثاني 1963 في تكساس ولا يزال اغتياله غامضا مما يرجح بانه مؤامرة داخلية خاصة وهو ايرلندي الاصل والرئيس الكاثوليكي الوحيد حتى الان.



اشتهر بزيارته لبرلين الغربية ومطالبته خروشوف بهدم الجدار الذي فصل المدينة لقسمين.



كما اشتهر باجبار الرئيس خروشوف بسحب صواريخ بلاده التي وضعها في جزيرة ام الخنازير في كوبا على الحدود الامريكية.



كما ساهم بسباق حرب النجوم حيث ارسل مركبة جوية للفضاء.

الرئيس 36 الدمقراطي جونسون كان نائبا لكندي وحل محله بين 1969/1963 استمر بدعمه لاسرائيل وبمحاربة فيتنام وتئاجيج الصراع ضد المواطنين السود حيث اغتيل في 4 نيسان 1968عن عمر 40 عاما القس البروتستاني ( مارتن كنك) الذي كان اصغر عمرا من نال جائزة نوبل للسلام .



كما ساند بقوة اسرائيل في حرب 5 حزيران 1967

الرئيس 37 الجمهوري ريشارد نكسن بين 1969 واستقالته في 9 اب 1974 بنائا على قرار ثلثي اعضاء الكونغرس بمجلسيه بتهمة التنصت على انتخابات الحزب الدمقراطي.



كان وزير خارجيته اليهودي الالماني الاصل (كسيسنجر ) الذي شجعه لزيارة بكين والالتقاء بالرئيس ماو وموافقته على ان تحتل الصين الشعبية المقعد الدائم في مجلس الامن بدلا من تايوان التي تحجمت علاقاتها الدولية.



كما دخل في مفاوضات انهت الحرب في فيتنام فيما ساند بقوة اسرائيل في حربها المنتصرة في 7 حزيران 1967

الرئيس 39 الدمقراطي جيمي كارتر.



بين 1981/1977 تمكن ان يجمع الرئيس السادات وبيغن ويوقع معهما اتفاقية سلام تنسحب اسرائيل من سيناء وتتعهد مصر باقامة علاقات دبلوماسية وتجارية معها.



ولا زالت الاتفاقية نافذة بحذافيرها

الرئيس 40 الجمهوري رونالد ريكان بين 1989/1981 ساهم بفاعلية بدعم اسرائيل وبادامة الحرب العراقية الايرانية

الرئيس 41 الجمهوري جورج بوب الاب بين 1993/1989 استمر بدعم اسرائيل وشجع غوراتشوف على الغاء حلف وارشو والكوميكون وتحرر الدول الاشتراكية من قبضة الاتحاد السوفييتي ووقع معه في فنلندا على اتفاقية خفض انماطا من الاسلحة.



وقاد 32 دولة لسحق الجيش العراق واخراجه مهزوما من الكويت وفرض حصار شامل اقتصادي وعلمي على العراق بقي نافذ المفعول حتى عام 2003

الرئيس 42 الدمقراطي بل كلنتون بين 2001/1993 قرر تخفيض الحصار على العراق من خلال خطة (بيع النفط العراقي باشراف لجنة خاضعة للولايات المتحدة لقاء استيراد الحاجيات الاساسية من ادوية واطعمة باشراف امريكي ايضا من خلال مؤسسات تم انشاؤها لهذه الاغراض).كما ساهم مع عرفات ورابين ووقع واياهما عام 1995على (اتفاقية اوسلو) للسلام لاقامة دولة فلسطينية منزوعة السلاح وفي مقاطعتي رام الله في الشرق وغزة في الجنوب .وتعرض بعدها رابين لاغتيال من قبل متطرف صهيوني

الرئيس 43 الجمهوري بوش الابن تم انتخابه مرتين بين 2008/2000 تمكن خلالها ان يحتل في 7 تشرين الاول 2001 افغانستان و 20 اذار 203 احتلال العراق

الرئيس 44 الدمقراطي باراك حسين اوباما.



وهو من اب مسلم كيني وام بروتستانية تزوجت ثانية من مسلم اندونيسي .



تم انتخابه مرتين بين 2017/209.



وقررسحب غالبية قوات بلاده من العراق وافغانستان وصادق على اتفاقية تخفيض الاحتباس الحراري واتفاقية عام 2005 مع ايران بشان منحها حق الاستفادة من بعض التقنيات العلمية..



كما كان اول رئيس الذي الاكثر كرها من قبل القيادات الاسرائيلية لانه يتهمونه بالانحياز للعرب والمسلمين

الرئيس 45 الجمهوري الملياردير دونالد ترامب منذ كانون الثاني 2017

مساحتها ..



تعتبر اكبردول قارة امريكا حيث تبلغ مساحتها.9.827 مليون كم وهي ثالث مساحة بين دول العالم بعد كل من روسيا الاتحادية وكندا والصين.



وتليها البرازيل واستراليا والهند الخ.

نفوسها حتى عام 2018..



هم 322 مليونا وهو ثالث اكبرعدد بعد كل من الصين والهند ثم تأتي بعدهن كل من اندونيسيا ذات الغالبية الاسلامية 262مليون.باكستان ذات الغالبية الاسلامية 205مليون.البرازيل 212 مليون.نيجريا ذات الغالبية الاسلامية 195مليون .بنغلادش ذات الغالبية الاسلامية 167مليون .روسيا 147مليون .المكسيك 127مليون

شعوبها يتكونون من عدة اعراق اهمها

المواطنون الاصليون ..

يطلق عليهم خطأ الهنود الحمر لم يبق منهم في الولايات المتحدة الا 3 ملايين حيث ان غالبيتهم يتوزعون في دول اخرى منها 14 مليون في جمهورية البيرو.10 ملايين في المكسيك .6 ملايين في بوليفيا.



6 ملاييين في غواتيمالا.



4 ملايين في الاكوادور.1.5 مليون في كولومبيا.



1.5 مليون في كندا.



1.مليون في البرازيل.



والبقية موزعين في كل دول قارة امريكا الجنوبية والوسطى

الاوربيين المهاجرين منذ 1600..

بحدود 250 مليون من انكلترا ويارلندا وايطاليا وفرنسا والمانيا وغيرها

الافارقة العبيد.

بحدود38 مليونا تم جلبهم على مراحل منذ عام 1619من عدة دول من افريقيا الوسطى والغربية .بين 1863/ 1860 دارت من اجل تحريرهم اوعدمه بين الولايات الشمالية الاكثر صناعية والتي لا تحتاج لايدي عاملة كثيرة والولايات الجنوبية الاكثر زراعية التي تحتاج لايدي عاملة وانتهت عام 1863 بان وقع الرئيس ابراهيم لنكولن وثيقة تحريرهم قبيل اغتياله .كانت ولاية تكساس اخرالولايات التي اقرت عام 1865 تحريرهم.غير انهم بقوا في واقع الحال لا يتمتعون بحقوق اسياسية كاملة حتى الان على الرغم من الحركة السياسية الواسعة التي قادتها البروتستانتي الشهيد (مارتن لوثر كنك) الذي اغتيل عام 1965من قبل متطرف ابيض والفوزالاستثنائي في الرئاسة لمرتين متتاليتين بين 2016/2008 للدمقراطي (باراك حسين اوباما ) ولا زالت معاركهم ن اجل الحقوق المدنية مستمرة

المهاجرين الناطقين بالاسبانية..

لان اسبانيا استعمرت بين 1902/1492 معظم دول وسط القارة فيما احتلت البرتغال بين 1800/1492 البرلزيل وهم بحدود 5 ملايين معظمهم يعيشون سرا وبدون وثائق اقامة اغلبهم من المكسيك وبقية دول قارة امريكا الجنوبية الناطقة بالاسبانية باستثناء البرازيل الناطقة بالبرتغالية وكندا التي لاتصدرهجرات .

الاسيويين..

هم بحدود 25 مليون نسمة من الصين والهند واليابان والفيليبيين ودول اسلامية وعربية

هجرات اخرى مختلفة علمية وادبية وفنية حيث تهوى لها قلوب الملايين.

اللغات المعترف بها رسميا ..هي الانكليزية.



الاسبانية.الروسية.الصينية .الهندية.العبرية.العربية.وغيرها من لغات اقليات مهاجرة مثل الارمن والاكراد وغيرهم

الاقتصاد الامريكي..

اقتصادا شبه متكاملا في مجالات الزراعة والمواد الخام وستراتيجية الموقع حيث تتشاطئ بالمحيطين الاطلسي والهادي و لايزال الاقتصادي الرأسمالي الاكبر في العالم حيث ان الدولة الفدرالية لا تتدخل كثيرا في القرارات الضرائبية التي تقررها برلمانات الولايات

اكثرمن 150 دولة من اصل 195 دولة تتلقى من الولايات الامريكية معونة عسكرية ومالية في مقدمتها اسرائيل ومصر والاردن و باكستان وتركيا واليونان والصومال ودول افريقية وفي امريكا اللاتينية كما ان غواصاتها واساطيلها البحرية / الجوية الستة تتجول شواطئ بحور الاحمر والابيض والمانش والمحيط الاطلسي وجزء هاما من المحيطين الهادي والهندي اي لديها قدرات تفوق ما لدى كل من روسيا والصين واليابان

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