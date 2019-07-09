خطة جديدة للقبول المركزي

2019/07/09 | 03:44

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بغداد / الصباح / عمر عبد اللطيف

كشفت لجنة التعليم العالي في مجلس النواب عن إعداد مقترح طموح لتعديل خطة القبول المركزي لهذا العام، بما يسهم بتوزيع المقاعد الدراسية في الجامعات بصورة عادلة على الطلبة وفقاً لاستحقاقهم، في وقت أصدرت فيه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ضوابط انتقال الطلبة من الكليات الأهلية الصباحية والمسائية إلى الكليات الحكومية للدراسة المسائية المناظرة، ومن الكليات الحكومية الى الكليات الأهلية المناظرة للسنة الدراسية 2019 - 2020.

وقال عضو اللجنة محمد البلداوي لـ”الصباح”: إن “مقترح تعديل خطة القبول المركزي يمكن أن يعود بالفائدة على جميع الطلبة الذين سينتقلون من وزارة التربية الى التعليم العالي بدلاً من المعاناة التي تسببت بارهاق آلاف الطلبة وعائلاتهم بالقبول المركزي العام الماضي”، مؤكداً “سريان هذا المقترح في حال موافقة الكتل السياسية”.

وتابع البلداوي: ان “مقترح الخطة المحكمة لتعديل القبول المركزي تتلخص بتقدير عدد الطلبة الذين يمكن قبولهم في كليات الطب أو الهندسة بعد حساب درجاتهم التي دخلوا على أساسها للامتحان النهائي في المرحلة الاخيرة من الدراسة الاعدادية، وتقييم عدد المقاعد الموجودة في كل من تلك الكليات والحاجة الفعلية لإضافة مقاعد أخرى”، وأكد أن “نجاح هذه الخطة مضمون بنسبة 90 بالمئة إذا عملت وزارة التعليم العالي بهذا الاتجاه، رغم حداثة تلك التجربة من خلال استخدام العمل الاحصائي في القبول المركزي، وهي طريقة سهلة يمكن للوزارة أن تطبقها في العام الدراسي المقبل”.

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