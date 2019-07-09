صندوق الإسكان: قرارات جديدة لتسهيل إقراض المواطنين

2019/07/09 | 03:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد / وفاء عامر

اتخذ صندوق الاسكان في وزارة الاعمار والاسكان والبلديات العامة، جملة قرارات لتسهيل اقراض المواطنين بمختلف شرائحهم، ابرزها استحداث صيغة لقبول كفالات منتسبي وزارة الداخلية والدفاع.

وافاد مصدر مسؤول في الصندوق بتصريح خاص لـ”الصباح”بأن الصندوق ومن ضمن خططه الرامية لتسهيل عملية حصول المواطنين على القروض السكنية، فقد اتخذ جملة قرارات، تشمل انه اذا ما تمت احالة كفيل المقترض على التقاعد، يستمر سريان كفالته على راتبه التقاعدي على ألايكون المقترض متعثرا بالتسديد وبعد أخذ تعهد خطي باستمرار الكفالة على راتبه التقاعدي، اضافة الى تقديم الرقم التقاعدي بعد الحصول عليه.

واردف: ان التعليمات الجديدة تشمل ايضا منح الحق للمقترض بالتقديم على قرض الاسكان لعقارين مختلفين في حالة وجود اولاد مؤهلين للزواج لدى المقترض، او وجود زوجة ثانية، او في حالة ابطال المعاملة الاولى، مشددا على انه لا يحق للمقترض الاستفادة من قرض الاسكان مرتين للعقار نفسه.

على صعيد متصل، قرر مصرف الرافدين منح قروض للمواطنين والموظفين لشراء وحدات سكنية في المشاريع الاستثمارية ولغرض المساهمة والتخفيف من ازمة السكن ووفق تعليمات تضمنت، منح قرض 100 راتب، كحد ادنى 50 مليون دينار، وكحد اعلى 100 مليون دينار ويفضل المنح للموظفين الموطنة رواتبهم.

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