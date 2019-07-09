«إرادة النصر» تلاحق الإرهابيين وتستأصل بقاياهم

2019/07/09 | 03:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد / الصباح

مهند عبد الوهاب

أعلنت خلية الإعلام الأمني، نتائج عمليات «إرادة النصر» منذ انطلاقها ولغاية أمس الاثنين، موضحة أن قيادة عمليات الجزيرة تمكنت من تدمير وكرين للارهابيين، وعبوتين ناسفتين، وقتل طيران الجيش في قاطع قيادة عمليات نينوى 3 إرهابيين، في حين أفاد مدير الحركات في عمليات الحشد الشعبي جواد كاظم الربيعاوي، بتدمير 10 مضافات لعصابات “داعش” الاجرامية و27 عبوة ناسفة، وضبطت مديرية الاستخبارات العسكرية مخبأ للسلاح وألقت القبض على مسؤول الخطف والابتزاز بالانبار.

يأتي ذلك في وقت شدد فيه أعضاء في مجلس النواب على اهمية الحفاظ على النصر من خلال مسك الارض وتطهير مناطق عمليات ارادة النصر التي تمتد من محافظات نينوى وصلاح الدين والانبار باتجاه الحدود السورية.

وذكر بيان للخلية، تلقته “الصباح”، أن “قواتنا الامنية تواصل عمليات (إرادة النصر)، بإشراف قيادة العمليات المشتركة”، مبينا أن “قيادة عمليات الجزيرة تمكنت من تدمير وكرين للارهابيين وتدمير عبوتين ناسفتين”.

وأضاف البيان “ تمكن طيران الجيش في قاطع قيادة عمليات نينوى، وضمن محور قطعات الحشد الشعبي، من قتل 3 إرهابيين كانوا داخل عجلة بعد تدميرها”، مشيراً إلى أن “قوات الحشد الشعبي ضبطت خلال هذه العملية عجلة تستخدم من قبل عناصر إرهابية في أحد الوديان”.

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