2019/07/09 | 03:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قلْ بلادي!!

ما لِشَوْقٍ مُستقادٍ يَعْتَريني

يَمْلِكُ القلبَ المُعنّى بالحَنين

يُطلِقُ الروحَ شُعاعا صَوْبَ كوْنٍ

يَتشظّى مُسْتضاماً بالوَطينِ

يُلْهِبُ الأعْماقَ توْقا لوِصالٍ

قدْ ترَدّى بَين أمْواج الأنينِ

يا زمانا كيفَ كنّا يومَ جِئنا

وإلى أينَ مَضيْنا بالسِنينِ

آهةٌ طافتْ وأخرى ما تَوانَتْ

أجّجَتْ جَمْرا كمينا في رَهينِ

فاجْبرِ القلبَ بصَوتٍ عَنْدَليبٍ

يَمنحُ المُشتاقَ زادا مِنْ مَعينِ

إنّ بَعدَ العُسرِ يُسرا واغْتِناما

فابْذرِ الآمالَ في ماءٍ وَطِينِ

أوْرَقتْ أحلامُ جيلٍ رُغْمَ هَوْلٍ

وتَنامتْ ضُدَّ قَهْرٍ كالجَنينِ

قلْ بلادي سَوْفَ تَرْقى بحَياةٍ

مِثلما عاشتْ عُلاها , ذا يَقيني

د-صادق السامرائي

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