2019/07/09 | 04:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: ACNE8J8p9AQ

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. نادي الجوية يطلب من احد البراعم 50 الف وانعام الربيعي توجه رسالة لهم) نشر أولاً على موقع (قناة الفرات) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. نادي الجوية يطلب من احد البراعم 50 الف وانعام الربيعي توجه رسالة لهم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفرات).