الأسد يجري تغييرات على الأجهزة الأمنية لتقليص الهيمنة الإيرانية

2019/07/09 | 04:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دمشق – تشير التغييرات التي أجراها الرئيس السوري بشار الأسد أخيرا على صعيد الأجهزة الأمنية إلى رغبة في طمأنة الجانب الروسي من

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