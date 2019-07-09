اليأس من التغيير بات سمة جامعة بين العراقيين

2019/07/09 | 04:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – لم يعد الكثير من العراقيين يتحدث في السياسة، خلال أي تجمع، كما كان مألوفا في السنوات الماضية، وذلك بعدما تسربت

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