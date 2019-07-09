تراجع اليورو في الجزائر على وقع الحراك الشعبي

2019/07/09 | 04:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بساحة السكوار المطلة على الساحل في قلب العاصمة الجزائرية، ينتصب باعة العملات على حافة الطرقات، كأنهم يناجون الضفة الشمالية من البحر المتوسط.

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