الفلاحي محتجز في قيادة القوات البرية ويخضع للتحقيق

2019/07/09 | 05:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مراسل قناة العالم الاخبارية من العاصمة العراقية بغداد، ان مصادر عسكرية كشفت الاثنين، أن قائد عمليات الانبار اللواء الركن محمود الفلاحي، محتجز ال...

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