البدء بتنفيذ 275 مشروعاً لتوفير مياه الشرب في بغداد

2019/07/09 | 06:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنتْ محافظة بغداد، عن مباشرتها بتنفيذ المرحلة الثانية من خطة مشاريع الماء المتضمنة 275

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