الحكومة تدرس تحويل قصور صــــدام إلى أماكن ترفيهية

2019/07/09 | 06:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدَ الأمين العام لمجلس الوزراء حميد الغزي، على أهمية الحفاظ على القصور الرئاسية التي مثلت

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