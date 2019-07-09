القانونية النيابية: الخميس المقبل التصويت على قانـــــون مجالــــــــس المحافظـــــــــات

2019/07/09 | 06:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المشرق – قسم الاخبار:حددتِ اللجنة القانونية في مجلس النواب امس الاثنين، يوم الخميس المقبل موعدا للتصويت على تعديلات قانون مجالس المحافظات, مشيرا الى أن ثلاثة خلافات احيلت الى جلسة التصويت.



وقال عضو اللجنة النائب حسين العقابي: إن اللجنة القانونية في مجلس النواب انجزت تعديلات قانون مجالس المحافظات عدا ثلاث نقاط تم احالتها الى جلسة التصويت.



واضاف العقابي: ان النقاط الثلاث تتعلق بآلية احتساب الاصوات واعلى 30% من الحاصلين على الاصوات واخضاع الـ70% المتبقية اما على 1,9 او 1,7 بحسب قانون سانت ليغو, مؤكدا: ان القانون لا يستثني اي محافظة بما فيها محافظة كركوك.



من جانبها وصفت النائب عن ائتلاف دولة القانون عالية نصيف المطالبين بالغاء مجالس المحافظات بأنهم لا يفقهون الدستور لكون الغاء المجالس يحتاج الى تعديل دستوري وليس إلى قرار نيابي, مشيرة الى ان العودة الى احتساب الاصوات يدويا انجع.



وقالت نصيف: أنها تستغرب من بعض النواب ممن يطالبون باصدار قرار او تصويت داخل البرلمان لالغاء مجالس المحافظات وانه مقر كمادة اساسية في الدستور الدائم، مبينة: ان المطالبين بحل المجالس لا يملكون دراية بالدستور.

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