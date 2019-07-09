العراق اصبح سوقاً للبيع والشراء ودستوره لايُحترم واحزابه المتأسلمة تعمل للخارج

2019/07/09 | 06:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق أكد النائب كاظم الصيادي : ان الدستور العراقي اصبح “لا يُحترم”، بسبب من وصفهم بالاحزاب “المتأسلمة”، فيما لفتة الى وجود صراع بين الكتل على الامتيازات وقال الصيادي إن الدستور لا يُحترم، ورئيس الوزراء عادل عبدالمهدي اصبح اسير ورهينة الكتل والأحزاب، واصبح هو جزء لا يتجزأ من التوافق السياسي والمحاصصة المقيتة الفاسدة في […]

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