شاهد كيف أحيا العراقيون ذكرى استشهاد السيد الصدر

2019/07/09 | 06:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أحيا العراقيون أمس الاثنين، ذكرى استشهاد المرجع الديني السيد محمد محمد صادق الصدر «قدس» ونجليه التي توافق الرابع من شهر ذي القعدة....

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