روزي وايتلي تعقد قرانها ليلة رأس السنة

2019/07/09 | 07:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد علاقة حبّ دامت ثماني سنوات وأسفرت عن طفل يبلغ من العمر 18 شهراً، قرّر كلٌّ من النجم

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