طبيبات عربيات يرسمن اللوحات بالمشارط

2019/07/09 | 07:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قد يبدو البحث في علاقة الطب بالرسم طرحا لا يمت للواقع بصلة خاصة حين نقول، إن وجه الشبه

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