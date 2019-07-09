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صحة الكرخ: إنجاز (159) طرفاً صناعياً ومسنداً طبياً وتأهيل (300) حالة خلال النصف الأول من العام الحالي في مستشفى الشهيد الحكيم

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تاريخ النشر

09/07/2019 07:22 AM

المشرق / خاص:قامتِ الملاكات الطبية و الصحية و الفنية في مصنع الاطراف والمساند في مستشفى الشهيد محمد باقر الحكيم بانجاز (159) طرفا صناعيا ومسندا طبيا مع تأهيل (300) حالة خلال النصف الاول من العام الحالي.



ذكر ذلك مدير مصنع الاطراف و المساند الدكتور (ليث محمود شاكر) وقامت الملاكات الطبية والصحية والفنية بانجاز (159) طرفا صناعيا و مسندا طبيا وتاهيل (300) حالة خلال النصف الاول من العام الحالي توزعت بين انجاز (44) طرفا للمرضى المصابين ببتر فوق وتحت الركبة وبتور جزئية في شعبة الاطراف الصناعية وانجاز (115) مسندا طبيا في وحدة المساند الطبية (مسند بلاستك فوق الركبة، مسند بلاستك تحت الركبة، دبان طبي، احزمة ومشدات، مسند تصليح اعوجاج الظهر، تعلية طبية، مسند خلع الكتف) وتأهيل (300) حالة في وحدة التأهيل الطبي للمرضى (البتور ، تأهيل الساقين ، تأهيل مرضى الشلل الدماغي) واكد مدير مستشفى الشهيد محمد باقر الحكيم الدكتور (علاء كاظم المحمداوي) ان مصنع الاطراف قد باشر فعليا بالعمل بصناعة الاطراف الصناعية والمساند الطبية بعد تجهيزه بالمواد الاولية والمساند التقويمية.

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