تحقيق نسب إنجاز متقدمة بتنفيذ مشروع أبنية الهيئة الوطنية للاستثمار

2019/07/09 | 07:48

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عامر جاسب / إعلام المعتصم مِن خلال المتابعة المباشرة من المهندس الخبير فاضل محمد كاظم المدير العام ورئيس مجلس إدارة شركة المعتصم العامة للمقاولات الانشائية احدى تشكيلات وزارة الاعمار والاسكان والبلديات والاشغال العامة تواصل الملاكات الهندسية والفنية في الشركة تنفيذ أعمال مشروع أبنية الهيئة الوطنية للاستثمارفي بغداد.



وأكد السيد مديرقسم المشاريع في الشركة المهندس صادق كاظم عبد الحسين أن نسبة انجاز المشروع بلغت 93% والعمل يسير بوتائر متصاعدة لانجاز المشروع والذي سيكون عند انجازه من المعالم العمرانية الجميلة في العاصمة بغداد ويتم تنفيذه لصالح الهيأة الوطنية للاستثمار.



وتابع يشمل المشروع أنشاء ثلاث أبنية مع حدائق وطرق ونافورات محيطة بهذه الابنية حيث ستكون البناية (A) والتي تتألف من ستة طوابق بمساحة 1335م2 للطابق الواحد مع سرداب يحتوي مرأب السيارات.



وأضاف أما البناية (B) تتألف من طابقين وتبلغ مساحة الطابق الواحد 1047م2 مع سرداب يحتوي مرأب السيارات وستكون هذه البناية قاعة للمؤتمرات.



وأشار الى أن البناية (C) تتألف من طابقين وتبلغ مساحة الطابق الواحد 1214م2 مع سرداب يحتوي مرأب السيارات وستكون قاعات ومطعم (VIP) وقاعة رياضية.

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