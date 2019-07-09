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المصرف العراقي للتجارة يعلن قرب افتتاح فروع له في الصين والسعودية وأبو ظبي

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تاريخ النشر

09/07/2019 07:17 AM

بغداد – متابعة المشرق: اطلقَ المصرف العراقي للتجارة، أمس الاول الاحد، خطته لتعزيز إيراداته من الاعمال الافرادية والدولية.



وقال مدير المصرف فيصل الهامس، في تصريح مقتضب لشبكة "ناشيونال" الاقتصادية، ان "الخطة تتضمن توسعة لاعمال المصرف تشمل افتتاح ممثليات جديدة في الصين وابو ظبي وكذلك السعودية، حيث يتوقع ان يرتفع ايراد المصرف من التعاملات الاجنبية الى 30% من اجمالي الواردات، مع نهاية الاعوام الثلاثة المقبلة".



يشار الى ان المصرف العراقي للتجارة يساهم بما نسبته 80% من التعاملات التجارية الرسمية العراقية مع الدول الاخرى، برأس مال تبلغ قيمته 30 مليار دولار.اطلقَ المصرف العراقي للتجارة، أمس الاول الاحد، خطته لتعزيز إيراداته من الاعمال الافرادية

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