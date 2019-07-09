2019/07/09 | 07:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نتائج مباريات الدور التأهيلي للصعود الى الدوري الممتاز حسمت الفرق دوري الدرجة الاولى العراقي نتائج مباريتها.وشهدت المباريات خسارة الكوفة امام سوق الشيوخ بهدف واحد {1-0} ، فيما انتهت مباراة القاسم وميسان بالتعادل سلبا {0-0}، فيما حقق برايتي فوزاً بهدفين مقابل واحد {2-1} امام الصناعة كما فاز فريق سامراء على الجنسية بهدف واحد {1-0}، فيما احرز زاخو ثلاث اهداف نظيفة في مرمى الرمادي {3-0}.

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