2019/07/09 | 07:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مصدر: وزير الداخلية يمهل مدير المرور الجديد ٣ اشهر للنهوض بواقع المديرية أفاد مصدر مطلع، بأن وزير الداخلية ياسين الياسري امهل مدير المرور الجديد ٣ اشهر للنهوض بواقع المديرية.وقال المصدر ان "وزير الداخلية ياسين الياسري امهل مدير المرور العام الجديد اللواء زهير عبادة ٣ اشهر للنهوض بواقع المديرية بكافة مفاصلها".وأضاف المصدر ان "الوزير طالب مدير المرور باحداث تغيير جذري في المديرية، وبعكسه ستتم إحالته إلى التقاعد".

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