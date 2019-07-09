بالفيديو.. رؤوس الدواعش قد اينعت والحشد يبدأ موسم القطاف

2019/07/09 | 07:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تداولت وسائل اعلام مقطع فيديو يظهر تحركات واستعدادات القوات العراقية للقضاء على بقايا فلول تنظيم داعش الارهابي في اطار عملية إرادة النصر لتطهير المنا...

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