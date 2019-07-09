هل سيتمكن البرلمان من تشكيل لجنة الاتصالات والاعلام النيابية؟

2019/07/09 | 08:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..بين عضو لجنة الخدمات والاعمار النيابية، مضر خزعل الازيرجاوي، الثلاثاء، ان لجنة الاتصالات والاعلام النيابية التي ينوي البرلمان تشكيلها ستحصل على خمسة نواب من لجنة الخدمات بعد زيادة عدد اعضائها، لافتاً الى ان هناك اعتراضات على تشكيل اللجنة الجديدة وجمع للتواقيع من اجل اعادة النظر بتشكيلها.وقال الازيرجاوي في تصريح لـ /المعلومة/، ان “هناك […]

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