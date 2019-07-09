2019/07/09 | 08:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حسمت الفرق دوري الدرجة الأولى العراقي نتائج مباريتها، ليوم أمس .وشهدت المباريات خسارة الكوفة أمام سوق الشيوخ بهدف واحد {1-0} .وانتهت مباراة القاسم وميسان بالتعادل سلباً {0-0} .أمام برايتي حقق فوزاً بهدفين مقابل واحد {2-1} أمام الصناعة ، هدفاً في مرمى الرمادي {1-0}.كما فز فريق سامراء على الجنسية بهدف واحد {1-0} …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص نتائج مباريات الدور التأهيلي للصعود إلى الدوري الممتاز النعيم نيوز.

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