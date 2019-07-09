2019/07/09 | 08:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدر باريس سان جرمان، بطل دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم، بيانا شديد اللهجة بشأن غياب مهاجمه البرازيلي نيمار دا سيلفا عن تداريب يوم الاثنين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (باريس سان جرمان يهدد نيمار ) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (باريس سان جرمان يهدد نيمار ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).