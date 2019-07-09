البيت الأبيض يستضيف قمّة لمنصّات وسائل التواصل الاجتماعي

2019/07/09 | 08:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يستضيف البيت الأبيض هذا الأسبوع "قمّة لمنصّات وسائل التواصل الاجتماعي" يرجّح أن يستغلّها الرئيس دونالد ترامب لشنّ هجوم جديد على شركات الإنترنت الكبرى

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