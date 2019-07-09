2019/07/09 | 08:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قتلت قوات الحشد الشعبي، امس الاثنين، ما يسمى بـ”والي الجزيرة” في تنظيم “داعش” الإرهابي خلال عمليات “إرادة النصر”.وقال اعلام الحشد في بيان وتلقته وكالة صدى، إن قوة من الحشد الشعبي تمكنت من قبل ما يسمى بـ”والي الجزيرة” في تنظيم “داعش” الإرهابي المدعو حامد عبد محل.وكانت قيادة عمليات الانبار للحشد الشعبي أعلنت، مساء اليوم،

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مقتل “والي الجزيرة” بداعش خلال عمليات إرادة النصر وكالة صدى الاعلام للانباء.

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