2019/07/09 | 08:49

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عاجل | رئيس هيئة الأركان الإيراني: إيقاف السفينة جاء انتقاما لإسقاط #إيران الطائرة الأمريكية المسيرة في بحر #عمان

الثلاثاء / 09 / تموز - 2019

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عاجل | رئيس هيئة الأركان الإيراني: إيقاف السفينة جاء انتقاما لإسقاط

#إيران الطائرة الأمريكية المسيرة في بحر #عمان

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