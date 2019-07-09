2019/07/09 | 08:49

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عاجل | رئيس هيئة الأركان الإيراني: إيقاف ناقلة النفط لن يبقى دون رد وعند الضرورة سنرد في الزمان والمكان المناسبين

عاجل | رئيس هيئة الأركان الإيراني: إيقاف ناقلة النفط لن

يبقى دون رد وعند الضرورة سنرد في الزمان والمكان

المناسبين

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