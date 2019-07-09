نائب يوضح حقيقة اتهام الداخلية بالفساد في عقد سيارات “المتسوبيشي”

2019/07/09 | 08:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..بين النائب عن تيار الحكمة المعارض جاسم البخاتي، الثلاثاء، ان صاحب شركة ميستوبيشي اكد ان قيمة السيارة الواحدة وفق العقد المبرم مع وزارة الداخلية بلغت 35 الف دولار، بعد ان كان 29 الف دولار للسيارة الواحدة، لافتا الى ان سعر السيارة اصبح 35 الف دولار بعد لاتفاق على دفع المبلغ بعد خمس سنوات من […]

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