2019/07/09 | 08:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / خطوة برس شن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هجوما على السفير البريطاني لدى واشنطن كيم داروك قائلا: “لن نعقد معه اتفاقا.” وفي إطار تعليقات ساخرة كتبها ترامب في تغريدات على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، هاجم الرئيس الأمريكي تريزا ماي، رئيسة وزراء بريطانيا المستقيلة، قائلا: “أخبار سارة أن نرى رئيسا جديدا للوزراء في

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ترامب يهاجم داروك بعد تسريب مذكرات دبلوماسية بريطانية تصف إدارته “بالحمقاء” وكالة خطوة برس.

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