المسعودي يشرف على إكساء طريق (كربلاء المقدسة – عين التمر)

2019/07/09 | 08:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أشرف وكيل رئيس الهيئة العليا للحج والعمرة الشيخ سامي المسعودي على إكساء جزء من الطريق الفاصل بين محافظة كربلاء المقدسة وقضاء عين التمر.وقال المتحدث الرسمي باسم الهيئة حسن فهد الكناني في تصريح, يوم أمس أن ” الشيخ المسعودي أشرف ميدانياً على عملية إكساء جزء من الطريق البري للحجاج بطول 13 كم الرابط بين …

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