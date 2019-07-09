2019/07/09 | 08:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عثرت قوات اللواء 33 في الحشد الشعبي،امس الاثنين ، على مضافات لتنظيم “داعش” الارهابي ومقر للقيادة بعد يومين من انطلاق عمليات (إرادة النصر) لتطهير صحراء نينوى .وقال اعلام الحشد في بيان وتلقته وكالة صدى , انه في اليوم الثاني من انطلاق عمليات إرادة النصر تم العثور على عدد من المضافات التي تعود لتنظيم داعش

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الحشد الشعبي يعثر على مضافات ومقر قيادة لداعش في صحراء نينوى وكالة صدى الاعلام للانباء.

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