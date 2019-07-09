صحفي عراقي يرفض هدية ملك المغرب خلافا للبروتوكولات والقانون العراقي

2019/07/09 | 08:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

يكاد يكون الصحفي المخضرم محسن حسين الذي يتجاوز عمره الـ 85 عام، هو الصحفي الوحيد الذي يملك تاريخ ثر عن العراق الحديث، ومعلومات

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