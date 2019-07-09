الديمقراطيون يطلبون وثائق من شركات ترامب بشأن مدفوعات أجنبية

2019/07/09 | 08:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال أعضاء ديمقراطيون في الكونجرس الأمريكي، إنهم يستغلون دعوى قضائية للمطالبة بالحصول على وثائق من شركات مملوكة للرئيس دونالد ترامب على أمل إثبات انتهاكها لمواد

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