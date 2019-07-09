مجلس البصرة يحمل المحافظ مسؤولية عدم إطلاق التعيينات

2019/07/09 | 08:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..حمل مجلس محافظة البصرة، الثلاثاء، المحافظ اسعد العيداني مسؤولية عدم اطلاق التعيينات واسماء المقبولين للتعيين في المحافظة، مؤكداً ان وزارة المالية استكملت جميع الاجراءات ولكن هناك علامات استفهام على السلطة التنفيذية بسبب عدم الاعلان عن المقبولين للتعين.وقال عضو مجلس المحافظة شداد الفارس في تصريح لـ /المعلومة/، ان “البصرة تعاني من عدم اطلاق التعيينات […]

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