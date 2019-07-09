السيد السيستاني يعزي بوفاة ايه الله الشاهرودي

2019/07/09 | 09:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نعى المرجع الديني الأعلى العراقي السيد علي السيستاني وفاة المرجع الديني محمد الشاهرودي....

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