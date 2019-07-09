2019/07/09 | 09:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أشارت دراسة بريطانية جديدة إلى أن استنشاق الهواء الملوث يمكن أن يقصر حياة الأطفال الذين يعيشون في المدن المكتظة، لحوالي 7 أشهر.ونظرت الدراسة في سببين رئيسيين في ضعف الصحة الناجم عن تلوث الهواء، وهما ثاني أكسيد النيتروجين وجسيمات الهواء، (مزيج من الجزيئات الصغيرة للغاية وقطرات سائلة معلقة في الهواء)، وتأثيرهما على معدلات الوفيات، وانخفاض

هناك تفاصيل اخرى بخصوص المدن المزدحمة تسرق من العمر المتوقع للأطفال 7 أشهر وكالة صدى الاعلام للانباء.

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