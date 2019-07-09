وزارة الاتصالات: خسائر بقيمة ٦.٤ مليون دولار شهرياً والانترنت من سيء الى اسوء

2019/07/09 | 09:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حسب السياسة التي أعدتها السيدة زينب عبد الصاحب المعاون الفني في الشركة العامة للاتصالات فإن هذه السياسة السعرية قد كبدت وزارة الاتصالات خسائر بقيمة ٦.٤ مليون دولار شهريا و ٧٦.٨ مليون دولار سنويا حيث حسب تصريح الوزارة فإن الوزارة تمرر سعات بمقدار ٥٠ لمدا وكل لمدا ٦٤ اس تي ام وان مقدار التخفيض بكل اس […]

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