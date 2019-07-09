محمد الحنفي - ابن جرير: المدينة التي تئن تحت وطأة العصابات، ومستعملي الدراجات النارية، والاتجار في المخدرات...

2019/07/09 | 09:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #محمد_الحنفي أين نحن من العصر الذي نعيش فيه؟أين نحن من الأمن، والأمان، الذي صار يفتقد في كل مجالات الحياة؟أين نحن من التحرر، والديمقراطية، والعدالة الاجتماعية، في مدينة لا تعرف إلا ارتفاع قيمة العقار؟إن أصحاب الأموال الطائلة، الذين يحصلون عليها بطرق غير مشروعة: (نهب ثروات الشعب، الاتجار في المخدرات، الارتشاء والإرشاء)، لا يستثمرون أموالهم في المشاريع الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، المشغلة للعم......

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