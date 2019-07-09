2019/07/09 | 09:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #أحمد_صبحى_منصور مقدمة : 1 ـ مستحيل أن يتقدم المحمديون طالما هم محمديون .ممكن أن يتقدموا إذا تخلصوا من الكهنوت الدينى والكهنوت السياسى .عندها لن يكونوا محمديين ينتمون لأديانهم الأرضية من سُنّة وتشيع وتصوف ولكن سينتمون لأنفسهم كبشر لهم حقوق .2 ـ ولكن هل التخلص من الأديان الأرضية ممكن ؟ 3 ـ نعطى الإجابة .أولا : شعوب أوربا بين الانتماء الدينى المسيحي والانتماء لنفسها 1 : إختلفوا فى العرق وفى ......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#أحمد صبحى منصور - هل ممكن أن يتقدم المحمديون ليكونوا فى مستوى الغرب ؟) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#أحمد صبحى منصور - هل ممكن أن يتقدم المحمديون ليكونوا فى مستوى الغرب ؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).