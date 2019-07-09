2019/07/09 | 09:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تأهل منتخب تونس، إلى الدور ربع النهائي لكأس أمم أفريقيا، بعد الفوز على غانا بركلات الترجيح بنتيجة 5 – 4، عقب انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1 -1.وضرب منتخب تونس موعدا مع مدغشقر في ربع نهائي البطولة المقامة حاليا في مصر.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تونس تتأهل لربع نهائي أمم أفريقيا بعد فوزه على غانا بركلات الترجيح وكالة صدى الاعلام للانباء.

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