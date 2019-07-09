الأمم المتحدة تطلق صافرات الانذار محذرة من وباء الكوليرا في اليمن

2019/07/09 | 09:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة “فرحان حق” أنّ أكثر من أربعمئة وستين ألف يمني أصيبوا بوباء الكوليرا العام الجاري، مشيرا الى وفاة أكثر من سبعمئة شخص منهم.وقال حق: “هذا العام، تم تسجيل 460 ألف حالة إصابة بالكوليرا في اليمن، بما في ذلك حوالي 200 ألف طفل.لقد تجاوزت هذه الأعداد معدل الإصابة …

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