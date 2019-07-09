لجنة التعليم تكشف عن خطة جديدة للقبول المركزي

2019/07/09 | 09:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محلية- كلكامش برس؛ كشفت لجنة التعليم العالي في مجلس النواب عن إعداد مقترح طموح لتعديل خطة القبول المركزي لهذا العام، بما يسهم بتوزيع المقاعد الدراسية في الجامعات بصورة عادلة على الطلبة وفقاً لاستحقاقهم، في وقت أصدرت فيه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ضوابط انتقال الطلبة من الكليات الأهلية الصباحية والمسائية إلى الكليات الحكومية للدراسة المسائية […]

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