2019/07/09 | 09:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..كشفت مصادر نيابية، الثلاثاء، عن وجود صفقات سياسية واتفاقات مبطنة على تسويف ملف حصول بغداد على واردات النفط المصدر عبر الاقليم والمنصوص عليها في قانون الموازنة، مؤكدة ان مقترح تعديل هذا القانون تم تسويفه بدوافع سياسية.وقالت المصادر لـ /المعلومة/، ان “النائب يوسف الكلابي قدم مقترحاً موقعا من 50 نائباً الى رئاسة البرلمان من […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصادر نيابية: صفقات سياسية حالت دون تعديل حصة الإقليم من النفط) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مصادر نيابية: صفقات سياسية حالت دون تعديل حصة الإقليم من النفط) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).