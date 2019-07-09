نيجيرفان بارزاني يستبق زيارة مزمعة لماكرون بـ

2019/07/09 | 09:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اربيل (كوردستان 24)- يبدأ رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني يوم غد الاربعاء زيارة الى فرنسا هي الاولى منذ توليه رئاسة الاقليم الشهر الماضي.

وبحسب المكتب الاعلامي لبارزاني فان رئيس الاقليم سيلتقي بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في قصر الإليزيه يوم غد الأربعاء.

وتأتي الزيارة استجابة لدعوة رسمية من ماكرون.

وأضاف البيان أن الرئيسين سيبحثان العلاقات الثنائية بين فرنسا وإقليم كوردستان والعراق إضافة إلى التطورات الأخيرة في المنطقة.

وتعد هذه الزيارة الاولى لرئيس الاقليم الى فرنسا منذ انتخابه رئيساً في 10 من حزيران يونيو الماضي.

وفي 20 من الشهر الماضي، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الخميس إن زيارته المزمعة الى بغداد واربيل ستتم قبل نهاية هذا العام.

وقال ماكرون، في شباط فبراير 2019، إنه سيزور العراق "خلال بضعة أشهر" لتقديم إسهام فرنسا في إعادة إعمار البلاد بعد هزيمة داعش.

وإذا ما تحقق ذلك، فستكون هذه الزيارة الاولى للرئيس الفرنسي الى بغداد وإقليم كوردستان منذ أن اُنتخب رئيساً لبلاده في أيار مايو 2017.

وكان ماكرون قد اجرى بشكل متكرر محادثات هاتفية مع كبار المسؤولين في اربيل وبغداد، وقال إن باريس ستواصل دعمها مثلما كان سائداً في السابق.

ولعبت فرنسا دوراً محورياً في تخفيف حدة التوتر بين اربيل وبغداد بعد استفتاء الاستقلال الذي دفع الحكومة العراقية لمجابهته بالعنف.





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