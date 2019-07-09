2019/07/09 | 09:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عثر العلماء على خصلات شعر مومياوات مصرية قديمة محفوظة بشكل جيد للغاية على الرغم من أن عمرها يزيد عن 3000 عام.وكشف العلماء الروس عن الغموض الكامن وراء “موضة” شعر المصريين القدماء، حيث تحتفظ الخصلات بتجعيداتها التي دامت آلاف السنين.وباستخدام أحدث التقنيات، تمكن العلماء أخيرا من الكشف عن مصل بلسم الشعر السري للفراعنة.وتحتوي

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اكتشاف سر مثير لشعرات مومياوات مصر المحفوظة منذ 30 قرنا وكالة صدى الاعلام للانباء.

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